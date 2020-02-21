Чурапчинский улус станет центром развития родного языка

В Чурапчинском улусе в рамках республиканского форума «Язык – дух нации» состоялось заседание улусной комиссии и круглый стол по вопросам сохранения и развития родного языка.

На заседании улусной комиссии по языковой политике отмечено, что руководителем республиканского совета по языковой политике является глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ. Руководитель управления по вопросам развития языков Администрации главы и правительства Якутии Римма ЖИРКОВА проинформировала участников заседания о работе республиканского совета и проводимой им деятельности по развитию языков в Якутии, о существующих проблемах и мерах их устранения, а также об общих направлениях деятельности улусных комиссий по языку.

Глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН выступил с предложением об открытии IT-парка в Центре детского творчества «Радость», который будет направлен на развитие якутского языка и языковой среды для детей с помощью современных, креативных IT-технологий, аудио-видео мультимедийных продуктов.

«Мы совместно с заречными улусами мечтаем создать IT-парк, который станет центром развития родного языка. Возникли серьезные опасения в сохранении родного языка, когда в самых удаленных наслегах с приходом скоростного Интернета дети перестали общаться на родном языке, больше времени проводят в просмотрах различных гаджетов, где контент состоит на русском языке», — отметил глава Чурапчинского района.

Народный писатель Семен ПОПОВ – Сэмэн Тумат, которого в этот день наградили знаком отличия «За добросовестный труд» подчеркнул, что в мероприятиях, посвященных развитию языковой политики в улусе приняли участие представители не только одного улуса, но и заинтересованные представители из девяти улусов, а также с преподаватели Санкт Петербурского гуманитарного университета, кафедры тюркологии и изучения восточных языков. Все они выразили неподдельную обеспокоенность за судьбу родного языка, готовность проводить активную работу с использованием эффективных, современных средств работы.

В резолюции заседания рекомендовано создать на родине знаменитого лингвиста и одного из создателей якутского алфавита С.А.Новгородова профильную литературную школу с углубленным изучением якутской литературы и языка на базе Болтогинской средней школы имени Н.Д.Субурусского. Кроме этого улусной комиссии по языковой политике рекомендовано в дальнейшем уделять много внимания организации мероприятий, направленных на развитие родного языка и литературы, на наращивание имиджа улуса, как центра развития родного языка в республике.

В ходе заседания состоялся продуктивный, заинтересованный диалог и обмен мнениями о состоянии деятельности улусных комиссий и планах дальнейшей работы на местах, в обсуждении которого стороны приняли самое живое участие. В мероприятиях приняли участие представители министерства образования, ученые-лингвисты, руководители Чурапчинского улуса, работники управлений образования улусов и другие.