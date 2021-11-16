Чурапчинский улус призывает не верить фейкам о вреде вакцин❗

В Чурапчинском улусе 6532 человек получили вакцину против COVID‑19, что соответствует 58.3% населения от плана вакцинации.

Главный врач ГБУ РС (Я) «Чурапчинская центральная районная больница им. П.Н. Сокольникова» Артем Ксенофонтов отмечает некоторое снижение заболевания коронавирусной инфекцией в целом по улусу. В данное время наслегах Чыапппара, Бахсы, Хадар, Телей, Кытанах заболевание не зафиксировано. Всего с начала пандемии в Чурапчинском улусе заболело 2314 человек, из них 2201 выздоровели.

В Чурапчинской центральной районной больнице завершен капитальный ремонт кабинета КТ и в ближайшее время ожидается приезд специалиста по установке оборудования.

Руководство Чурапчинского улуса и медики района призывают население не верить в фейковые призывы о вредности вакцинации и защитить себя и близких вакцинацией от коронавирусной инфекции.