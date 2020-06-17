17.06.2020
18:30
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Коронавирус

Чурапчинский улус поддержал акцию #Спасибоврачам

Накануне Дня медицинского работника в рамках всероссийской акции #Спасибоврачам секретарь Чурапчинского местного отделения ЯРО партии «Единая Россия», заместитель главы улуса Алексей Егоров поздравил работников здравоохранения и передал 30 подарочных наборов для сотрудников инфекционного отделения Чурапчинской Центральной Районной больницы им. П. Н. Сокольникова.

«Наши медики трудятся в круглосуточном режиме, не зная ни сна, ни отдыха. Сегодня мы хотим передать им слова поддержки и нашу благодарность», — сказал Алексей Егоров.


Он отметил, что медики Чурапчинского улуса находятся на передовой в борьбе с пандемией. Именно усилиями медработников удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции и отвести серьезную опасность от жителей района.

Напомним, что «Единая Россия» запустила в социальных сетях флешмоб #Спасибоврачам в поддержку медицинских работников. Принять участие в акции могут все желающие, отметили в партии. Для этого необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях фотографию с листком бумаги, на котором будет написано #спасибоврачам.




Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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