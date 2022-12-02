02.12.2022
22:07
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Якутия

Чурапчинский улус и Выборгский район Санкт-Петербурга заключили сотрудничество

Подписано Соглашения о сотрудничестве между Чурапчинским улусом и Выборгским районом Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Чурапчинским улусом Республики Саха (Якутия) и Выборгским районом северной столицы.

«Уверен, что в нынешних особых условиях такое межрегиональное сотрудничество дает новый потенциал роста, открывает новые возможности для социально-экономического развития наших регионов и обеспечит существенный экономический эффект», — сказал глава улуса Степан Саргыдаев.

 Отметим, что на днях в Выборгском районе скверу между улицами Диагональная, Грибалёвой и Новолитовская  присвоили имя «Сквер Семёна Новгородова».

В этом году Республика Саха (Якутия) отмечает 100-летие образования Якутской АССР и 130-летие со дня рождения выдающегося сына якутского народа, учёного и просветителя, основоположника национальной якутской письменности, создателя первого якутского алфавита и видного общественно-политического деятеля Якутии Семена Андреевича Новгородова.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МО «Чурапчинский улус»

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