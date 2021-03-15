Чурапчинский улус готовится к республиканскому конкурсу «Моя профессия — IT»

В Чурапчинском улусе активно ведется работа по развитию инновационных технологий и привлечению молодежи в эту сферу. С конца декабря прошлого года в селе Чурапча работает новый ИТ-центр, созданный на средства, которые район получил как победитель конкурса мининноваций.

«Благодаря ИТ-центру для жителей улуса появились новые возможности в образовании и в новых технологиях. ИТ-центр в Чурапче постепенно становится центром притяжения талантливых людей и детей, которые здесь делают первые шаги в реализации собственных разработок, в том числе по цифровизации агропромышленного комплекса», — подчеркнул глава улуса Андрей Ноговицын.

Политика улуса в сфере развития инновационных технологий и цифровизации влияет и в трансформации такой работы в школах муниципального района. Так, в Центре гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» Хатылынской СОШ имени В.С.Соловьев-Болот Боотура учащиеся активно занимаются программированием, робототехникой, VR-технологиями, шахматами. В школе реализуется социокультурный проект «Центр современных компетенций Q5».

Школьниками Телейской СОШ разработано очень нужное для сельхозтоваропроизводителей приложение «Электронный учет молока».

В начале месяца группа специалистов IT-парка г. Якутска под руководством опытного специалиста, председателя Ассоциации развития IT отрасли в республике Мичила Стручкова посетила школы Чурапчинского улуса и в рамках подготовки к республиканскому конкурсу «Моя профессия — IT» провели прямой эфир с учителями информатики и участниками команд улуса. Конкурс состоится 16-18 марта в Чурапчинской гимназии.