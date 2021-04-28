Чурапчинский улус готов к безопасному пропуску паводковых вод

Чурапчинский улус готовится к безопасному пропуску паводковых вод. По предварительному прогнозу в зоны возможного подтопления по наихудшему сценарию развития паводковой ситуации на реке Амга попадают два населенных пункта Мындагай и Мырыла.

В администрации района спланирована работа межведомственной оперативной группы и оперативного штаба по контролю за безаварийным прохождением весеннего половодья. Все мероприятия по обеспечению пропуска паводковых вод в 2021 году находятся под контролем главы улуса Андрея Ноговицына.

Ранее совместно с главами наслегов разработаны и утверждены План мероприятий по отселению населения в пункты временного размещения и отгону скота, лошадей и домашних животных в заранее подготовленные места, выявлен реестр подтопляемых домов, список, проживающих граждан, подпадающих в зону подтопления в населенных пунктах Мындагай, Мырыла. Также приведены в соответствие нормативно-правовые акты района.

В улусе проведены командно-штабные учения под руководством Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) по итогам КШУ силы и средства Чурапчинского звена ЯТП РСЧС, тренировка по эвакуации и отгону скота, лошадей и домашних животных под руководством Министерства сельского хозяйства РС (Я), проверка состояния готовности системы оповещения населения. Подготовлены пункты временного размещения населения, маршруты эвакуации, транспорт. Заключены договора о поставке товаров первой необходимости и продуктов питания. Имеется запас дезинфицирующих средств. На данный момент все ответственные лица готовы к прохождению весеннего половодья.

Для снижения рисков возникновения ЧС заторообразования в паводкоопасный период проведены превентивные мероприятия по зачернению льда на трех участках в населенных пунктах Мындагай (участки Моккудэ, Уокалакан) и Мырыла (участок Тэйэр Хайа) на площади 32 га.

Отметим, что на территории Чурапчинского улуса имеется более 50 плотин, гидротехнических сооружений, из них на балансе Мелиорации содержатся 48 объектов.