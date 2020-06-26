Чурапчинский улус активно участвует в голосовании по поправкам



В четверг, 25 июня, в Чурапчинском улусе стартовало голосование по поправкам в Конституцию.

«Население нашего района отличается активностью при принятии важных решений. Мы все понимаем важность проводимого голосования.

Вчера в Чурапчинском улусе начали работу 29 избирательных участков. Весь процесс голосования безопасен. Голосующие подходят на участки, равномерно распределяясь. Таким образом, мы избежим скопления голосующих на избирательных участках 1 июля. Для профилактики распространения коронавируса на входе всем измеряют температуру, обрабатывают руки, действует масочный режим», — рассказал глава района Андрей Ноговицын.



Все избирательные участки Чурапчинского улуса оснащены всем необходимым, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На местах голосования каждый час проходит санитарная обработка помещения дезинфицирующими растворами. На входах в участки организованы пункты температурного контроля. Кроме того, всем участникам голосования выдаются средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и одноразовые ручки.

