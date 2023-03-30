Чурапчинский РЭС досрочно завершил капремонт линии «Майя-Чурапча»
Чурапчинский РЭС досрочно завершил первый этап капитального ремонта КВЛ-110 кВ «Майя-Чурапча»
29 марта персонал Чурапчинского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» на два дня раньше завершил первый этап капитального ремонта кабельно-воздушной линии КВЛ-110 кВ «Майя-Чурапча», питающей Амгинский, Таттинский, Томпонский, Усть-Майский и Чурапчинский улусы.
Как сообщил главный инженер Чурапчинского района электрических сетей Дмитрий Карсанаев, несмотря на сложную снежную обстановку и связанные с этим трудности, сотрудникам РЭС удалось досрочно завершить запланированный объем работ. «Всего мы заменили 40 П-образных деревянных опор», — отметил Дмитрий Карсанаев.
Второй этап ремонтной программы 2023 года на кабельно-воздушной линии КВЛ-110 кВ «Майя-Чурапча» начнется с 10 апреля. Планируется заменить на этой линии 59 опор, в том числе 3 анкерных. На сегодня из этого объема уже заменили 15 П-образных деревянных опор.
«От имени руководства Центральных электрических сетей выражаю большую благодарность и признательность всем работникам Чурапчинского РЭС за трудовой героизм, за быстрое и качественное выполнение первого этапа работ по капитальному ремонту кабельно-воздушной линии КВЛ-110 кВ «Майя-Чурапча», — подчеркнул директор ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» Петр Иванов.
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