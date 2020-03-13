Чурапчинский район отметит 90-летие

«Чурапчинский улус отмечает 25 марта 90 лет со дня образования района. Всех жителей и гостей ждет интересная и насыщенная программа», — отметил глава Андрей НОГОВИЦЫН на планерном совещании с заместителями и начальниками структурных подразделений администрации района.

Ряд мероприятий пройдет в столице Якутии, где с 26 по 27 марта состоятся Дни Чурапчинского района. Для жителей Якутска откроет свои двери выставка достижений в области образования, культуры, строительства, сельского хозяйства Чурапчинского улуса, посвященная 100-летию ЯАССР и 90-летию Чурапчинского улуса, также пройдут торжественная часть в Доме дружбы народов имени А.Е.Кулаковского и выставка-ярмарка продукции СХПК «Чурапча». 27 марта состоится мероприятие «Алаас ахтылҕана», посвященное 90-летию Чурапчинского улуса и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Кроме того, состоится чествование уроженца села Арылах Чурапчинского района, живописца, участника Великой Отечественной войны Петра Терентьевича КАРСАНАЕВА.

Особое внимание будет оказано землякам, которые проживают в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Главы наслегов планируют посетить производственные объекты предприятий Якутии.