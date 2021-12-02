02.12.2021
09:58
139
Природа
Чурапчинский кот «на расслабоне»
Для поднятия настроения накануне выборов главы Чурапчинского улуса. Предвыборные страсти разгораются нешуточные, борьба идет по всем фронтам — с привлечением песен, видео и прочих средств агитации.
А тем временем жизнь продолжается. И чурапчинский ленивый кот, любитель рыбалки, покоряет соцсети. Как пишут в комментариях — он всегда на расслабоне… Улыбаемся и расслабляемся!
Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp
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