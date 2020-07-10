Чурапчинский IT-центр получит миллион

Чурапчинскому улусу вручен сертификат на один миллион рублей для приобретения оборудования улусному IT-центру и методическое обеспечение ГАУ «Технопарк «Якутия».

Вчера состоялась официальная часть награждения победителей конкурсного отбора для поддержки создания развития сети IT-центров в муниципальных районах Якутии с участием представителей улусов, министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолия Семенова, директора ГАУ «Технопарк «Якутия» Петра Габышева и директора ИТ Парка «Якутск» Александра Дауркина.

Напомним, что согласно указу главы Якутии Айсена Николаева до 2024 года в республике должны открыться 17 улусных IT-центров. Конкурсная комиссия выбрала семь муниципалитетов, заявки которых соответствуют всем нормам положения. Администрация Чурапчинского улуса стала одним из победителей конкурсного отбора Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) по созданию и развитию IT-центров.

В конце августа специалисты Чурапчинского улуса пройдут обучение в ГАУ «Технопарк «Якутия», где им и передадут оборудование.