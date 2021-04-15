Чурапчинский аграрно-технический колледж готовит профессионалов своего дела

В Чурапчинском улусе отметили 20-летие ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж». Он был открыт на базе Чурапчинской улусной гимназии с планом приёма 30-40 студентов ежегодно в октябре 2000 года. В настоящее время колледж стал стабильно и устойчиво работающим и развивающимся учреждением среднего профессионального образования.

«За эти годы коллективом проделана огромная работа по становлению и развитию среднего учебного заведения в нашем улусе. Тысячи учащихся получили путевку в жизнь, обучившись рабочим специальностям. Но прогресс не стоит на месте. В этом году произошло знаковое событие и теперь колледж будет готовить перспективные, квалифицированные кадры по специальностям и профессиям для агропромышленного комплекса всей республики. Уверен, что педагоги и выпускники колледжа будут и впредь вносить свой вклад в социально-экономическое развитие всего района», — подчеркнул глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН.

Отметим, что 9 февраля этого года распоряжением правительства Якутии ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж» переименован в ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-технический колледж» с сохранением цели и видов деятельности бюджетного учреждения.

В колледже трудится 72 педагогических работника. Студенты аграрного отделения получают среднее специальное образование по 2 специальностям и 3 профессиям. Политехнического отделения по 6 специальностям и 2 профессиям. Кроме того, в колледже можно пройти курсы профессиональной подготовки, обучиться по профессиональной программе по Worldskills и пройти краткосрочные курсы.

В ходе мероприятия отмечено, что благодаря ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-технический колледж» будет постепенное возрождение интереса к сельским профессиям у молодежи. Все это позволит в ближайшие годы обеспечить рабочими руками АПК республики.