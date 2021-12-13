Чурапчинские школьники прошли отбор в киберспортивную лигу РФ

Учащиеся Чурапчинского улуса прошли отборочный тур Всероссийской киберспортивной школьной лиги

Ученик 7 класса Артем Аммосов и ученик 11 класса Ариан Окоемов МБОУ «Бахсытская СОШ» им. Д.Г.Барашкова Чурапчинского улуса прошли отборочный тур в Всероссийской киберспортивной школьной лиге Российского Движения Школьников. Став лучшими среди 18 команд, ребята вошли в пятерку финалистов «LAN», который состоится весной в г. Москве.

Всероссийская киберспортивная лига РДШ – это крупнейшие киберспортивные соревнования среди обучающихся школ. Принять участие в киберсоревнованиях могут учащиеся школ России в определенных округах. Турниры РДШ по киберспорту проходят по нескольким дисциплинам – игроки могут посоревноваться как в прохождении компьютерных игр, так и в осваивании мобильных приложений. В предыдущем сезоне участниками кибер-испытаний стали более 30-ти тысяч школьников со всей страны.