Чурапчинские предприниматели стремятся расширить рынок сбыта

В Чурапчинском улусе ведущее место в экономике занимает фермерское, сельское хозяйство. В последнее время активно развиваются товарное производство, строительное направление и бытовые услуги. Малый бизнес получил развитие благодаря всесторонней поддержке со стороны администрации района и созданию условий для роста предпринимательской активности населения.

В улусе работают два объекта дополнительного образования – НОПК «Чурапча» и МАУК «Дом олонхо». На этих площадках налажено производство мебели для нужд района. Их продукция поставляется в районные учреждения культуры и другие социальные объекты.

Кроме того, производству мебели с национальным колоритом здесь обучают детей и активную молодежь. Здесь же проводятся уроки по предпринимательской деятельности, составлению бизнес-планов.

В сфере бытового обслуживания улуса примером успешного бизнеса является ателье «Дьуегэ» (руководитель Татьяна Карсанаева). Ателье имеет собственное производственное здание в центре села Чурапча. Изделия, товары «Дьуегэ» известны почти всей республике.

Предприимчивым людям есть чем заняться для блага населения родного улуса. Так Георгий Дьячковский успешно занимается производством керамогранита, а Дмитрий Захаров — производством опилок и переработкой мяса. Люди, занимающиеся товарным хозяйством, довольны проводимой в улусе работой по реализации программы поддержки предпринимательства, что действительно благоприятно способствует расширению бизнеса, доходности населения, увеличению рабочих мест.

Как отмечает глава улуса Андрей Ноговицын, муниципальная улусная программа по развитию предпринимательства работает с 2012 года. По данной программе субъектам малого и среднего предпринимательства выделяются земельные участки, на которых производят для нужд своего и соседних районов мебель, продукты питания, строительные материалы, полимерные емкости и многое другое. Сейчас нужно решать задачи по внедрению инновационных и ресурсо-энергосберегающих технологий, расширению рынка сбыта, модернизации действующих производств.

Глава улуса Андрей Ноговицын: «В решении этих задач администрация района в стороне не остается: мы работаем над тем, чтобы увеличить мощности инженерной инфраструктуры, ведем диалог с контролирующими органами, выступаем посредниками в отношениях с институтами развития бизнеса».

Еще одной точкой развития сельского предпринимательства улуса является СХПК «Мындагай», что в Бологурском наслеге. Кооператив работает в новом животноводческом комплексе на 200 голов скота. Коллектив планирует выходить на производственные мощности, расширить бизнес по реализации непрофильных направлений, как туристическая база и кирпичный завод. Успешно работает и СХПК «Чурапча», о котором в республике и за пределами многие наслышаны только с положительной стороны. К слову сказать, что предприниматели села Чыаппара являются поставщиками сырья для СХПК «Чурапча». Они занимаются заготовкой молока и мяса.

Администрация улуса рекомендует своим предпринимателям использовать инновационные подходы в управлении хозяйствами. Действительно, сельским предпринимателям необходимо менять подходы, отвечающие новым требованиям рынка.

Развитие в этом направлении муниципальные власти видят в усилении кооперации, что характерно с давних времен в Чурапчинском улусе.

Наряду с этим, в районе развиваются и другие направления поддержки малого бизнеса, что в целом положительно сказывается в благополучии населения муниципального района.