Чурапчинские «моржи» поделились своим опытом

В селе Чурапча более 20 лет работает оздоровительный клуб «Чэбдик» и набирает своих сторонников. Члены клуба люди старшего возраста, занимающиеся купанием зимой в проруби. Средний возраст у них 60 лет и выше.

«Клуб «Чэбдик» создан 1994 году. Наш учитель Афанасий Дмитриевич ДОРОФЕЕВ занимался на холоде и моржеванием на протяжении 25 лет, а мы чуть меньше. Нынче в Год здоровья в республике и в нашем улусе на открытии Года здоровья в село Мырыла приехали из разных улусов и г. Якутска около 60 человек, занимающихся этим видом укрепления здоровья. На встрече с главой наслега М. Ф. КРОННИКОВОЙ состоялся обмен мнениями о занятиях в холодное время года», — делится председатель улусного совета ветеранов Матрена МАТВЕЕВА.

После купания в течение часа «моржи» занимаются оздоровительной гимнастикой, выполняя упражнения на свежем воздухе.

Основатель клуба, наставник и учитель Афанасий ДОРОФЕЕВ сотрудничал с Чурапчинским институтом физкультуры и спорта и издал четыре книги о деятельности клуба.

Чурапчинские «моржи» считают, что холод — это чудесный дар природы, надо воспринимать его именно как союзника, конечно, соблюдая, во всем меру.

«Рациональные оздоровительные занятия помогают поддерживать здоровье», — делится Матрена Николаевна.

Нужно отметить, что опыт «Чэбдика» нашел отклик за рубежом. В гости к чурапчинским «моржам» приезжали экстремалы из Японии, Франции, Южной Кореи.