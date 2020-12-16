Чурапчинские «моржи» известны далеко за пределами Якутии

Оздоровительный клуб «Чэбдик» в селе Чурапча существует 17 лет. Сегодня он объединяет около двадцати членов. Известность в республике и далеко за ее пределами ему принесло то, что его члены — это люди старшего возраста занимающиеся купанием зимой в проруби.

«Я занимаюсь моржеванием 17 лет. Меня сподвигло заниматься зимним купанием наличие хронических заболеваний, как и у многих в моем возрасте. Стимулом послужили занятия с 1994 года у известной в народе целительницы Клавдии Ильиничны МАКСИМОВОЙ — Сайыыны. На них мы узнавали о духовных практиках, здоровом образе жизни, саморегуляции. Зимнее плавание оказало на мой организм положительное влияние. За эти годы я не обращалась к врачам», — сообщила Матрена МАТВЕЕВА, председатель улусного совета ветеранов.

Нужно сказать, что опыт «Чэбдика» нашел отклик за рубежом. В гости к чурапчинским «моржам» приезжали экстремалы из Японии, Франции, Южной Кореи.

«Они вместе с нами купались в проруби. Им было интересно ощутить и испытать на себе наши условия», — отмечает Матвеева.

Средний возраст «чэбдиковцев» 60 лет и выше. Основателем клуба был уважаемый в Чурапчинском улусе наставник и учитель Афанасий Дмитриевич ДОРОФЕЕВ. Он сотрудничал с Чурапчинским институтом физкультуры и спорта и издал четыре книги о деятельности клуба.

«Что я хочу пожелать жителям нашей республики… Холод — это чудесный дар природы. Не надо воспринимать его как врага, он наш союзник. Поэтому надо заниматься на холоде. Конечно, во всем надо знать меру. Но рациональные оздоровительные занятия помогают поддерживать здоровье», — заключила Матрена Николаевна.

Учитывая, что все члены клуба занимаются домашним хозяйством, работают, занятия «моржей» проводятся один раз в неделю по воскресеньям. После купания в течение часа они занимаются оздоровительной гимнастикой.