Чурапчинские легкоатлеты – чемпионы Якутии

Спортсмены Чурапчинского улуса поднялись на пьедестал почета Чемпионата Республики Саха (Якутия) по легкой атлетике среди мужчин и женщин.

По итогам соревнований Макарова Марианна заняла 1 место, 800 м, 2 место — эстафета 4х200;Ким Катя — 2 место, 60 метров, 2 место — эстафета 4х200;СедалищеваСаргы — 2 место, 3000 м;Шологонов Владимир — 2 место 400 м, 2 место — 200 м; Белолюбская Милена — 2 место, эстафета 4х200; Кобелькова Лера — 3 место, 200 местров, 2 место — эстафета 4х200; БюлтясовАйхал — 3 место, 400 метров;Максимов Олег — 3 место, спортивная ходьба.

Всего приняли участие 141 легкоатлета из 18 команд. Больше всего участников представили команды СВФУ, г. Якутска, Чурапчинского, Намского и Вилюйского улуса.

Спортсмены соревновались в таких дисциплинах, как бег на 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 60 м с/б, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, эстафета 4х200 м, спортивная ходьба 3000 м (мужчины, женщины) и толкание ядра среди мужчин.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Якутии, которая выступит в Чемпионате Дальневосточного округа с последующим отбором на Россию.