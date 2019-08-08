Чурапчинские энергетики проводят ремонтные работы на ВЛ

Энергетики Чурапчинского РЭС Центральных электрических сетей Якутскэнерго в рамках ремонтной кампании ведут работы на магистральных и распределительных сетях района.

Так, по линиям ВЛ 35 кВ «ДЭС», «Чурапча-Арылах» и «Чурапча-Усун-Куель» заменили 27 анкерных и П-образных опор. Подрядной организацией проведены покрасочные работы металлических опор по «Чурапча-Сулгача».

На ВЛ 10 кВ «Толон» реконструировано 40 анкерных и 10 опор с разъединителями на участке протяженностью 17 км.

По линии 10 кВ «Киленки» на участке от отпайки Улахан-Куель заменено 49 опор.

В распределительных сетях ведутся работы по ремонту линий в селах Чакыр и Арылах с последующей заменой провода на современный изолированный. На сегодняшний день в селе Арылах завершены буровые работы. В общей сложности планируется заменить более 13,5 км провода.

В ближайшие дни продолжится капитальный ремонт линии 10 кВ «Дирин». В связи с проводимыми работами по протяжке провода и переключению объектов на новую линию в селе с одноименным названием будут производиться плановые ограничения подачи электроэнергии.

«При масштабных работах временные ограничения электроснабжения неизбежны. По правилам техники безопасности, любые электромонтажные работы возможны только при полном обесточивании сети. И мы просим жителей сел отнестись с пониманием к этому фактору нашей работы», — отметил главный инженер Чурапчинского РЭС Дмитрий Карсанаев.