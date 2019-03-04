Чурапчинские единороссы выделили больной женщине квартиру

Секретарь Чурапчинского местного отделения ЯРО Партии «Единая Россия» Алексей Егоров оперативно откликается на просьбы населения о помощи. Алексей Гаврильевич навестил инвалида 1 группы Марию Константиновну Диодорову, которая обратилась с письменным заявлением в местное отделение Партии.

Жительница села Чурапча 57-летняя Мария Диодорова передвигается с большим трудом, а выход за пределы дома для нее вообще сродни настоящему подвигу. У нее сложное заболевание.

Из-за тяжелого состояния здоровья Мария Константиновна по три-четыре раза в неделю вызывает «скорую помощь». Ради того, чтобы ухаживать за больной женой, муж был вынужден уволиться с чурапчинского филиала ПАО «Якутскэнерго». Живут супруги на окраине села.

Алексей Гаврильевич внимательно выслушал жалобы Марии Константиновны, осмотрел неблагополучные условия проживания. Спустя некоторое время вопрос помощи тяжелобольной женщине был решен.

Из жилищного фонда МО «Поселок Чурапча» инвалиду 1 группы Марии Диодоровой была выделена благоустроенная квартира в центре села. Надо было видеть, как благодарили супруги Диодоровы Алексея Егорова и чурапчинских партийцев за то, что надежды на лучшую жизнь осуществились благодаря «Единой России». Их быт кардинально изменился,

появился смысл жить и строить планы на будущее. Скоро состоится неожиданное новоселье.