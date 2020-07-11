Чурапчинская НКО стала победителем конкурса фонда «Абсолют-Помощь»

СО НКО Ресурный центр поддержки и развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Чурапчинском улусе стала одним из победителей грантового конкурса фонда «Абсолют-Помощь». Эксперты отметили общий высокий уровень проектов, представленных им на оценку. Проект ОО «Ресурсный центр поддержки и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Чурапчинском улусе» под названием «Логомобиль» получил грант в размере 1 381 470,00 рублей.

Суть проекта заключается в организации выезда «Логомобиля» по наслегам Чурапчинского улуса. «Логомобиль» представляет собой выездную бригаду специалистов общественников, реализующих коррекционно-развивающую помощь в речевых, в физиологических нарушений детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Это специалисты — логопеды, педиатр, дефектолог, специалист по ЛФК, психолог и массажист. В рамках выездов будут проводиться практические, обучающие семинары для родителей. Реализация проекта начнется с сентября.

Организация одержала победу по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» по проекту: «Радужные сезоны». Размер гранта 650 184,00 рублей. Основная суть проекта заключается в организации сезонных лагерей для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Чурапчинском улусе. Реализация гранта начнется с августа.

В 2020 году на соискание данного гранта были поданы рекордные 555 заявок. Победителями стали 97 проектов некоммерческих организаций. Некоммерческая организация улуса этим летом также стала победителем конкурсного отбора проектов Фонда Президентских грантов РФ.