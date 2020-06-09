Чурапчинцы увидели хороший знак в «прогулке» лося

В Якутии участились случаи, когда лоси покидают привычные для себя места обитания и появляются в населенных пунктах. Вчера в социальных сетях появилось видео «прогулки» сохатого в центре села Чурапча. Во время обеда перед зданием администрации Чурапчинского района Якутии пробежал лось и искупался в озере. Нежданный гость позже убежал в сторону леса.





Многие жители улуса посчитали появление этого величественного животного как хороший знак свыше. Старейшины улуса отметили, что дух-хозяин природы Байанай проявил благосклонность к сплотившимся в непростое время борьбы с коронавирусной инфекцией жителям, которые вновь проявили свои лучшие качества перед лицом очередных испытаний. Хранитель природы благословил, показав такое редкое чудо природы.

Надо отметить, что в этом году администрацией Чурапчинского района организована беспрецедентная акция «Сиди дома — занимайся семейной экономикой!» для поддержки всех жителей. Суть ее в централизованном обеспечении желающих заняться личным подсобным хозяйством всем необходимым. Населению оказывается помощь со стороны руководства района в развитии личного подсобного хозяйства.



Чаще всего лоси «показываются» людям в мае и в августе-сентябре. Это связано с тем, что весной у сохатых период отела, а осенью – брачный период.



Специалисты говорят, что главное правило поведения при встрече с лосём — не приближаться к животному, не шуметь и не делать резких движений. Сообщить о вышедшем в населенный пункт диком животном можно в полицию по телефону 102 или по единому номеру телефона экстренных служб 112.