Чурапчинцы установили памятники прославленным землякам

В Кытанахском наслеге Чурапчинского улуса открыли памятники народному писателю Якутии, лауреату Государственной премии имени П.А.Ойунского, кандидату педагогических наук, академику Академии духовности РС(Я) Василию Семеновичу ЯКОВЛЕВУ-Далану в его родном алаасе «Быһыттаах» и якутскому живописцу, заслуженному деятелю искусств Якутской АССР Афанасию Петровичу СОБАКИНУ в алаасе «Быйакый».



В улусе ведется целенаправленная работа по увековечиванию памяти выдающихся земляков. Для реализации этой работы в прошлом году по заказу администрации улуса из Нерюнгринского района были привезены памятные камни.



В торжественном мероприятии приняли участие руководитель департамента по охране объектов культурного наследия РС (Я) Николай МАКАРОВ, член Совета старейшин РС (Я), глава Чурапчинского улуса в 2002-2008 г.г. Иннокентий АММОСОВ, заместитель главы улуса по социальным вопросам Николай АММОСОВ, народный писатель республики, драматург, прозаик Василий ВАСИЛЬЕВ-Харысхал, дизайнер по оформлению объектов образования в национальном колорите Вячеслав ЯРОЕВ.





Уроженцы Кытанахского наслега Василий Семенович Яковлев-Далан и Афанасий Петрович Собакин оставили яркий след в истории Якутии.

Василий Семенович Яковлев-Далан известен своими произведениями «Дьикти саас» («Дивная весна»), «Аал тай5ам суугуна» («Песнь седой тайги»), «Бутэй Булуу» («Глухой Вилюй»), «Тыгын Дархан», «До5оруом дабай куех сыырдаргын («Взойди, друг на зеленые холмы» «Кынаттаах ыралар» («Крылатые мечты»), «Дьыл5ам миэнэ» («Судьба моя») и другими. Он также является составителем хрестоматии «Якутская литература» для Х класса. Он руководил Комиссией по присуждению Государственной премии имени А. Е. Кулаковского — Ексекулээх Елексей, был членом Общественно-консультативного Совета при Президенте PC (Я). Работы Афанасия Петровича Собакина входят в художественное наследие Республики. Афанасий Собакин был многоплановым художником, участником республиканских, зональных, российских и всесоюзных художественных выставок.