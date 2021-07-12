Чурапчинцы успешно выступили на якутской Олимпиаде

12 июня в ходе планерного совещания в прямом эфире главы Чурапчинского улуса Андрея Ноговицына дали информацию по итогам участия команды спортсменов улуса в XXI республиканской спартакиаде по национальным видам спорта. Во второй группе по итогам всех соревновательных дней сборная Чурапчинского улуса заняла первое место. Серебро у Верхневилюйского и бронза у Намского улусов.

«Как и все команды, наша команда спортсменов прошла вакцинацию, что обеспечило надежную защиту во время соревнований на Играх Манчаары. От имени команды спортсменов Чурапчинского улуса и всех ветеранов-спортсменов поздравляю жителей с успешным участием наших спортсменов на этой спартакиаде. Очень рады, что победное выступление чурапчинских спортсменов повторился спустя 42 года. К тому же наша команда одержала победу и в этно-эстафете по легкой атлетике «Тоҕус туруйа уолаттар, сэттэ кыталык кыргыттар», организованной в рамках Игр в честь 90-летия Горного улуса и Года здоровья в республике», — подчеркнул руководитель улусного управления по физической культуре и спорту Иван Оконешников.

По мнению председателя улусного собрания народных депутатов Афанасия Захарова, чурапчинские спортсмены выложились на все 100. Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Команда Чурапчинского улуса выражает благодарность главе республики Айсену Николаеву, руководству и всем жителям Горного улуса, главе и жителям родного улуса за всестороннюю поддержку и помощь.

Следующие XXII Играх Манчаары пройдут через четыре года в Таттинском улусе.