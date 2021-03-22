Чурапчинцы торжественно встретили якутских коневодов

В Чурапчинском улусе торжественно встретили якутских путешественников коневодов Дугуйдана ВИНОКУРОВА и Мичила НЕУСТРОЕВА. Они примут участие в Республиканских мероприятиях, посвященных Дню коневода-табунщика, которые 22-23 марта пройдут в селе Чурапча и будут приурочены к 125-летию первого Героя Социалистического труда Романа Иннокентьевича Константинова.

В рамках празднования состоится онлайн-совещание по вопросам развития табунного коневодства и торжественное заседание, посвященное 125-летию со дня рождения Героя Социалистического труда, знатного коневода-табунщика Романа Константинова, также пройдут соревнования коневодов-табунщиков “Сылгыһыт күрэҕэ” и выставка-продажа племенных лошадей, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РС(Я).

Напомним, что 1 марта потомственный коневод из Оймякона Дугуйдан Винокуров и его зять Мичил Неустроев отправились в конный поход из Оймякона. Экстремалам предстоит проехать верхом на якутских лошадях около 15 000 км.