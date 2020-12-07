Чурапчинцы стали призерами фестиваля “Муҥха олоҥхото”

Молодые исполнители из клубного творческого формирования “Ноо!” Дома народного творчества “Айылгы” Чурапчинского улуса стали призерами фестиваля “Муҥха олоҥхото”, проведенной в рамках республиканской Декады Олонхо .

Виртуозное исполнение отрывка из олонхо «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» И.Г.Тимофеева-Теплоухова вызвала неподдельное восхищение жюри и участников. Коллективу клубного творческого формирования “Ноо!” вручен диплом 3 степени в номинации «Лучшие исполнители олонхо».

«В нашем творческом формировании, по старому кружке, «Ноо!» объединились работающая молодежь, интересующаяся устным народным творчеством, эпосом народа саха. Выкраивая свободное от работы время, они с большим воодушевлением занимаются в клубе», — поделился руководитель Гаврил ЛЫТКИН.

Фестиваль “Муҥха олоҥхото” уже стал традиционным. Он призван сохранять и развивать один из красивейших видов национальной культуры саха – вечера олонхо во время осеннего подледного лова рыбы. В Чурапчинском улусе набирает силу живой, возрастающий интерес молодежи не только к исполнению эпоса, но и к стремлению понять мудрость народного творчества.