Чурапчинцы собрали средства на лечение тяжелобольной девочки

В Чурапчинском улусе прошел благотворительный концерт по сбору средств для 12-летней Ангелины ЕЛИСЕЕВОЙ из многодетной семьи. При обследовании ей поставили страшный диагноз: неверифицированная опухоль ствола головного мозга: глиома ствола мозга (злокачественная опухоль). В Якутске нет возможности получить лечение. На данный момент состояние Ангелины ухудшается и требует незамедлительного обращения в специализированную клинику.

Жители улуса все как один приняли участие в благотворительном мероприятии, в ходе которого собрано 240 тысяч рублей с продажи билетов. Также во время концерта поступило 1 млн 103 тысячи.

По всей республике был брошен клич и объявлена акция по сбору средств на лечение девочки. Неравнодушные жители со всех уголков республики перевели 1 млн 228 тысяч 559 рублей 50 копеек.

В общем собрано 2 млн 661 тысяча 559 рублей 50 копеек. Семья маленькой жительницы села Чурапча Ангелины Елисеевой выразила благодарность главе района Андрею Ноговицыну, сотрудникам администрации, всем жителям улуса и неравнодушным якутянам за помощь в выделении финансовых средств на дорогостоящее лечение девочки и появившуюся надежду на возможность борьбы с недугом.