27.10.2022
10:30
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Медицина

Чурапчинцы радуются приезду врачей

В Чурапчинском улусе  продолжаются выездные медицинские осмотры жителей.

На передвижных  мобильных медицинских комплексах чурапчинские медики в этом году посетили многие труднодоступные населенные пункты района. Теперь пациентам, особенно пожилым, не нужно выезжать в райцентр, чтобы пройти медобследование. Осмотр на местах проводит  бригада специалистов -терапевт, эндокринолог, педиатр, окулист, функционалист, узист, оториноларинголог, акушер-гинеколог. 

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«Жители сел очень довольны приездам врачей. Именно благодаря программе модернизации мы приблизили медицинскую помощь к местам проживания и выполняем планы профилактических мероприятий, диспансеризации, вакцинации», -отметил главный врач  Артем Михайлович КСЕНОФОНТОВ.

Буквально на днях медицинская бригада выезжала в село Хадар. Специалистами осмотрено 142 человека,  и по результатам 8 из них направлены на дообследование в столицу.

Фото: Пресс-служба Минздрава Якутии.
Источник: Пресс-служба Минздрава Якутии.

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