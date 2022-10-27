Чурапчинцы радуются приезду врачей

В Чурапчинском улусе продолжаются выездные медицинские осмотры жителей.

На передвижных мобильных медицинских комплексах чурапчинские медики в этом году посетили многие труднодоступные населенные пункты района. Теперь пациентам, особенно пожилым, не нужно выезжать в райцентр, чтобы пройти медобследование. Осмотр на местах проводит бригада специалистов -терапевт, эндокринолог, педиатр, окулист, функционалист, узист, оториноларинголог, акушер-гинеколог.

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«Жители сел очень довольны приездам врачей. Именно благодаря программе модернизации мы приблизили медицинскую помощь к местам проживания и выполняем планы профилактических мероприятий, диспансеризации, вакцинации», -отметил главный врач Артем Михайлович КСЕНОФОНТОВ.

Буквально на днях медицинская бригада выезжала в село Хадар. Специалистами осмотрено 142 человека, и по результатам 8 из них направлены на дообследование в столицу.