Чурапчинцы помогает соседям тушить лесные пожары

Ситуация с пожарами в Чурапчинском улусе находится на контроле оперативного штаба. Недавние дожди помогли потушить пожары. В Чурапчинском улусе из-за пожароопасности класса 5 самолетом АН-26 произведены мероприятия по вызову дождя, что помогло уменьшить пожар до класса 3. Регулярно производятся наблюдения с самолёта АН-2.

Ранее глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын призвал население соблюдать требования пожарной безопасности для недопущения лесных пожаров и дал поручение помочь соседним районам.

«Население улуса к пожароопасной ситуации относится с большой ответственностью, что в данное время обеспечивает отсутствие пожаров на территории нашего улуса. Надеемся, что и в будущем жители нашего улуса будут заботиться о защите родной природы», — рассказал руководитель лесного хозяйства Чурапчинского улуса Василий Степанов.

В данное время в селе Мегино-Алдан Томпонского улуса на пожаре класса 7 АСС с Чурапчинского улуса более 20 дней работают 12 человек с машинами «Урал», «УАЗ», трактором ДТ-75. А в селе Хандыга того же улуса более месяца на тушении пожара класса 23 АЗК работают 5 пожарников.