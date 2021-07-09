09.07.2021
14:16
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Якутия

Чурапчинцы помогает соседям тушить лесные пожары

Ситуация с пожарами в Чурапчинском улусе находится на контроле оперативного штаба.  Недавние дожди помогли потушить пожары. В Чурапчинском улусе из-за пожароопасности класса 5 самолетом АН-26 произведены мероприятия по вызову дождя, что помогло уменьшить пожар до класса 3. Регулярно производятся наблюдения с самолёта АН-2.

Ранее глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын призвал население соблюдать требования пожарной безопасности для недопущения лесных пожаров и дал поручение помочь соседним районам.

«Население улуса к пожароопасной ситуации относится с большой ответственностью, что в данное время обеспечивает отсутствие пожаров на территории нашего улуса. Надеемся, что и в будущем жители нашего улуса будут заботиться о защите родной природы», — рассказал руководитель лесного хозяйства Чурапчинского улуса Василий Степанов.

В данное время в селе Мегино-Алдан Томпонского улуса на пожаре класса 7 АСС с Чурапчинского улуса более 20 дней работают  12 человек с машинами  «Урал», «УАЗ», трактором ДТ-75. А в селе Хандыга того же улуса более месяца на тушении пожара класса 23 АЗК работают 5 пожарников.

Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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