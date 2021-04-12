Чурапчинцы на пьедестале чемпионата по лыжным гонкам

Команда Чурапчинского улуса заняла почетное второе место в общекомандном зачете Чемпионата Республики Саха (Якутия) по лыжным гонкам в рамках IV Спартакиады зимних видов спорта.

«Эта победа досталась нашим спортсменам нелегко. Тем и ценен этот успех, ради которого была проведена большая работа всех причастных к этому виду спорта в районе. Наши ребята участвовали по 8 направлениям и везде показали хорошие результаты. Соперники были достойными», — отметил глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын.

Первое место заняла команда из Амгинского улуса, третье — у Мегино-Кангаласского района.

Соревнования прошли в Алданском районе на трассе Лыжно-биатлонного комплекса г. Алдан, где приняло участие 17 команд из разных районов Якутии. Больше всего спортсменов, традиционно, представили команды Нерюнгринского, Амгинского, Алданского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского района и г. Якутска. По итогам мандатной комиссии, в четырех возрастных категориях, было заявлено 92 спортсмена.