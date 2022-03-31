Чурапчинцы хотят реабилитировать своего репрессированного земляка

Об этом заявил председатель улусного Совета депутатов Чурапчинского улуса Афанасий ЗАХАРОВ на личном приеме у депутата Ил Тумэна Владимира ПРОКОПЬЕВА. Спикер улусного Совета депутатов сообщил, что жители Чурапчинского улуса хотят реабилитировать имя своего репрессированного земляка Ивана Николаевича ВИНОКУРОВА. Он рассказал, что муниципалитет совместно с Национальным архивом РС (Я) провел работу по сбору архивных документов и выпустил сборник.

Фото: с сайта Ил Тумэна Источник: По материалам пресс-службы Ил Тумэна

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