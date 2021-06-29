Вакцинация: Чурапчинцев мотивируют рублем

Глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН сообщил, что для повышения мотивации населения решением районного оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории улуса выделено из бюджета улуса 100 тысяч рублей тому наслегу, в котором количество привитых достигнет 70%. Кроме того, вакцинированным выделяется 4 дня оплачиваемого отпуска.

В данное время в улусе план по вакцинации выполнен лишь на 37%. Вакцинировано 2854 человек. Самые низкие показатели у села Хатылы, где вакцинировано всего 6 человек, в Телейе – 9, в Чакыре – 9 человек, Сылане – 13.

Он потребовал от глав наслегов, руководителей организаций, предприятий усилить меры по противодействию коронавирусной инфекции. В районе за последние недели растает число заболевших. Поэтому все главы наслегов должны взять под личный контроль въезжающих и выезжающих на территорию муниципального образования, контролировать контакты.

«С каждым днем ситуация по распространению коронавирусной инфекции в улусе становится достаточно напряженной в связи с подтвержденными случаями заболевания людей этой коварной инфекцией. Жители улуса, которые либо потеряли близких, либо их родные находятся в смертельной опасности сожалеют об одном, что не получили вовремя вакцину, не вакцинировались против коронавируса. Надо думать о здоровье своих родных и близких, чтобы потом не жалеть. Стоит принять правильное решение и обеспечить себе и близким безопасность и защиту здоровья от этой коварной инфекции. Вакцина в улусе в наличии, призываем население улуса подойти на вакцинацию», — подчеркнул Андрей Ноговицын.

В данное время для преломления эпидемиологической ситуации в улусе и для того, чтобы образовался коллективный иммунитет, ведется активная вакцинация населения и все массовые мероприятия в улусе ограничены или приостановлены. По словам главы улуса, только ответственным соблюдением требований по масочному режиму, вакцинации и самоизоляции каждым жителем улуса можно преодолеть эту опасную инфекцию.

«Самым эффективным методом предупреждения инфекции все же остается соблюдение населением масочного режима и санитарно-эпидемиологических требований, дистанции и главное – получить вакцину», — призвала к вакцинированию руководитель районного управления Роспотребнадзора Туйаара КУЗЬМИНА.

Как рассказал главный врач ЦУБ Артем КСЕНОФОНТОВ в данное время амбулаторное лечение проходят 22 человека, из них половина – дети, на стационарном лечении находятся – 9 человек. До этого количество было значительно меньше.

Специалисты считают, что причиной всплеска стало открытие летнего транспортного движения, возвращение на каникулы студентов и школьников.