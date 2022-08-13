Чурапче грозит наводнение — это показала цифровая картография спутниковых снимков

“С помощью спутниковых снимков я решил изучить карту местностей, где отчетливы видны термокарстовые образования. Так я дистанционно решил составить цифровую картографию одного из районов, где отчетливо видны просадки земной поверхности.

Через спутники Google Earth я начал искать “места” для своего исследования и наткнулся на село Чурапча, где было отчетливо видно проседание почвы, то есть хорошо видны карстовые рельефы. Они обычно бывают прямоугольной формы, что может быть доказательством прямого воздействия человека на эту территорию. С помощью программы QuantumGIS составил цифровую картографию, а затем карту растительности”, — рассказывает Евгений.

Евгений в этом году окончил 9-й класс Таттинского лицея им. А.Е. Мординова, с. Ытык-Кюель. Летние каникулы решил посвятить изучению цифровой картографии. “Может это звучит эгоистично, но прекращение мыслительных процессов плохо на меня влияет”, — объясняет свое решение юный исследователь. “Через сайт Малой академии наук Якутии RC14.ru подал заявку на участие в Сетевом исследовательском проекте “Научное лето Онлайн — 2022”. Выбрал направление и приступил к исследованиям”.

СПРАВКА: Несмотря на то, что термокарсты — “это красивые узоры на поверхности Земли”, они оказывают отрицательное влияние на окружающую среду. Оттаивание приводит к частым оползням и выбросу в атмосферу парниковых газов, таких как метан и диоксид углерода, что является неблагоприятным для окружающей среды. Термокарстовые провалы могут образовываться после сведения лесов, что может привести к наводнению, так как “территория” может увеличиваться каждый день, из-за таяния вечной мерзлоты.

“На одном из снимков отчетливо видно, что рядом с одним из сел в результате вырубки леса начали образовываться небольшие котловины, озера. Если посмотреть на общую картину, в первую очередь в будущем, это может стать огромной экономической инфраструктурной проблемой для села и региона. И можем сказать, что термокарсты очень распространены в тех местах, где систематически происходит вырубка леса, а это обычно бывает рядом с населенными пунктами”, — продолжает рассказ Евгений.

Итоги исследования Евгения показали сильное влияние вырубки лесного покрова на активизацию термокарста в Центральной Якутии. “Вырубка лесного покрова под сельскохозяйственные угодья неэффективна и даже губительна на территориях многолетней мерзлоты”, — объясняет он. Свои результаты исследования он представит в конце августа в рамках проекта “Научное лето Онлайн”, и если пройдет конкурс, работу будут оценивать на региональном этапе федерального фестиваля краеведческих объединений КраеФест.

Сетевой проект “Научное лето Онлайн” Малой Академии наук РС(Я)

Малая академия наук республики и Олекминский Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников запустили сетевой проект “Научное лето Онлайн” в 2020 году, с тех пор дети республики каждое лето занимались исследованиями в таких областях, как орнитология, энтомология, лесные экосистемы, фенология растений, мерзлотоведение, палеонтология, лекарственные растения, геоботаническое картографирование и др.

“Под руководством ученых республики у школьников Якутии появилась возможность провести самостоятельные научные исследования своей местности, принять участие в составлении летописи природы Якутии и представить свои материалы на научно-исследовательских конференциях и конкурсах”, — рассказывает Ольга Рожкова, руководитель проекта, директор Олекминского Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников.

«Малая академия наук Якутии систематически занимается выявлением и поддержкой одаренных детей, и одним из важных факторов в этой работе является проведение научно-исследовательских конкурсов и мероприятий, связанных с ними. И такие исследовательские онлайн проекты как “Научное Лето” помогают школьникам в решении трех задач: научиться работать в сотрудничестве в научном сообществе; использовать методы научного исследования и определиться с образовательной траекторией и возможным выбором направления дальнейшего обучения», — сказал Василий Павлов, организатор проекта, ректор Малой академии наук Республики Саха (Якутия).