Чурапча: Восстановлено теплоснабжение большинства домов

По состоянию на 23:00 часа, в селе Чурапча восстановили работу тепловых сетей по ул. Западная, в результате теплоснабжение восстановлено в 211 жилых домах из 249. Продолжаются восстановительные работы на ветке теплосетей по ул. Олимпийская. Под ограничением остаются 38 частных дома и музыкальная школа.

Организовано дежурство аварийных бригад. Администрация Чурапчинского улуса мобилизовала местных жителей в количестве 12 бригад для работы в ночное время суток, которые будут задействованы в работах в жилых домах.

Работники ГУП «ЖКХ РС (Я)» и местных управляющих компаний будут задействованы в отогреве сетей теплоснабжения на вводе в дома. Прибыли автомашины филиала «Коммункомплектация» с материалами технического назначения.