08.02.2022
23:36
155
Якутия
Чурапча: Восстановлено теплоснабжение большинства домов
По состоянию на 23:00 часа, в селе Чурапча восстановили работу тепловых сетей по ул. Западная, в результате теплоснабжение восстановлено в 211 жилых домах из 249. Продолжаются восстановительные работы на ветке теплосетей по ул. Олимпийская. Под ограничением остаются 38 частных дома и музыкальная школа.
Организовано дежурство аварийных бригад. Администрация Чурапчинского улуса мобилизовала местных жителей в количестве 12 бригад для работы в ночное время суток, которые будут задействованы в работах в жилых домах.
Работники ГУП «ЖКХ РС (Я)» и местных управляющих компаний будут задействованы в отогреве сетей теплоснабжения на вводе в дома. Прибыли автомашины филиала «Коммункомплектация» с материалами технического назначения.
Источник: Пресс-служба МинЖКХиЭ РС (Я).
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