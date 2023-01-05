Чурапча готовится к большому спортивному празднику

В Чурапче идет подготовка к лично-командному чемпионату республики по вольной борьбе памяти Н.Н. Тарского🏆🤼 Напомним, это первые официальные соревнования в новом 2023 году — в год 100-летия физкультурного движения в Республике Саха (Якутия)🔝🏆

Источник: тгк Спорт Якутии

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