05.01.2023
16:50
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Спорт
Чурапча готовится к большому спортивному празднику
В Чурапче идет подготовка к лично-командному чемпионату республики по вольной борьбе памяти Н.Н. Тарского🏆🤼
Напомним, это первые официальные соревнования в новом 2023 году — в год 100-летия физкультурного движения в Республике Саха (Якутия)🔝🏆
Источник: тгк Спорт Якутии
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