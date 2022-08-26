Чурапча готовится 375-летнему юбилею в следующем году

Подписан указ главы Якутии Айсена Николаева об организации и проведении юбилейных мероприятий села Чурапча.

Все запланированные юбилейные мероприятия будут координировать глава Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев и глава села Чурапча Владимир Сивцев в составе республиканской организационной комиссии по организации и проведению 375-летия создания села Чурапча в 2023 году. Председателем республиканского оргкомитета назначен первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

В связи с предстоящим юбилеем в селе начаты работы по озеленении, благоустройстве и очистке улиц, разрабатывается проект по асфальтировании внутрипоселковых дорог. В этом году асфальтируется отрезок улицы с конторы больницы до моста им. Д.П.Лазарева. Уже ведется многогранная работа по увековечению памяти выдающихся земляков. Кроме того, в плане проведение работ по социально-экономическому, культурно-духовному развитию наслега.