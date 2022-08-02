Чульманская ТЭЦ продолжает готовиться к зиме

В связи с про должающимися ремонтны ми работ ами на Чульманской ТЭЦ СП «Нерюнгринская ГРЭС» (АО «Дальневосточная генерирующая компания») ограничение потребителей п. Чульман в подаче горячей воды будет продлено до 28 августа 2022 г.

Основной причиной продления сроков остановки станции является необходимость планового ремонта дымовой трубы. Руководствуясь регламентными сроками Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» был сформирован лот, объявлены закупочные процедуры, но объявленный конкурс не состоялся по причине отсутствия участников. Заключить договор на проведение работ с профильной организацией удалось только с 3 раза, и подрядная организация приступит к работам в начале августа.

Параллельно энергетики производят ремонтные работы на сетевой установке, трубопроводах осветленной воды и шлакозолопроводах, где по результатам осмотра после остановки ТЭЦ возникла необходимость увеличения объема работ.

«Учитывая, что Чульманская ТЭЦ является единственным источником теплоснабжения на территории поселка Чульман и особенно важно выполнить все ремонтные работы в полном объеме. Это позволит обеспечить надежное функционирование всех механизмов станции и магистральных тепловых сетей в осенне-зимний отопительный период 2022-2023 годов. Прошу жителей поселка отнестись с пониманием к этой ситуации», – отмечает директор СП «Нерюнгринская ГРЭС» Борис Краснопеев.