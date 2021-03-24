Чугуновские агрочтения — 2021

Вот уже более пятнадцати лет АГАТУ проводит региональную научно-практическую конференцию «Чугуновские агрочтения» в честь известного ученого агрария республики Афанасия Васильевича Чугунова – доктора сельскохозяйственных наук, профессора, действительного члена АН РС(Я) с 1995 года.

Научно-практическая конференция проводится среди учащихся агропрофилированных школ районов республики в целях привлечения учащихся агрошкол к навыкам научного опытничества и самостоятельной исследовательской деятельности, воспитания у школьников аграрной грамотности и культуры.

Приглашаем принять участие обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы агротехнологической направленности и студентов СПО и ВУЗов агротехнологических специальностей.

Сроки проведения: первый этап (дистанционно) до 3 апреля 2021 г., второй этап (очно-заочно) 9-10 апреля 2021 г.