24.03.2021
17:45
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Образование

Чугуновские агрочтения — 2021

Вот уже более пятнадцати лет АГАТУ проводит региональную научно-практическую конференцию «Чугуновские агрочтения» в честь известного ученого агрария республики Афанасия Васильевича Чугунова – доктора сельскохозяйственных наук, профессора, действительного члена АН РС(Я) с 1995 года. 

Научно-практическая конференция проводится среди учащихся агропрофилированных школ районов республики в целях привлечения учащихся агрошкол к навыкам научного опытничества и самостоятельной исследовательской деятельности, воспитания у школьников аграрной грамотности и культуры. 

Приглашаем принять участие обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы агротехнологической направленности и студентов СПО и ВУЗов агротехнологических специальностей.

Сроки проведения: первый этап (дистанционно) до 3 апреля 2021 г., второй этап (очно-заочно) 9-10 апреля 2021 г.

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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