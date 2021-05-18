Чудовищное преступление в Якутске

В Якутии сотрудниками подразделения по раскрытию разбойных нападений МУ МВД России «Якутское» задержаны трое подозреваемых в разбое в возрасте от 17 до 21 лет.

Установлено, что молодые люди проводили время в баре, где заметили в руках одного из посетителей дорогостоящий гаджет. Когда мужчина покинул заведение, они вышли следом за ним. На улице компания напала на одинокую жертву, избила и под угрозой ножа отобрала у мужчины его собственность.

Чуть больше суток понадобилось оперативникам, чтобы установить личности злоумышленников и задержать их.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Старший из подозреваемых, являющийся зачинщиком нападения, заключён под стражу, двое других подельников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Пострадавшему оказана медицинская помощь.