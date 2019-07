View this post on Instagram

Фотофакт: Чудо-разметка от Чудо-мэра 🤷‍♀️ . Горожане автомобилисты в последнее время заметили, что практически на всех улицах города появились двойные сплошные линии. Стало неудобно поворачивать во дворы, подъезжать на работу, к магазинам, парковками и т.д. Все грозит штрафом. Мэрия предлагает разворачиваться на светофорах. Но в условиях, когда часть улиц закрыта на ремонт и в часы пик — это просто невозможно сделать. Автомобилисты негодуют в соцсетях и гадают: почему так рисуют разметку на дорогах Якутска? . Ответ нашёлся на дороге. Исполнители из окружной администрации просто не умеют или ленятся рисовать другие виды разметки. На фото: перекрёсток улиц Курашова и Короленко возле озера Щорса. Нанесена двойная сплошная линия через весь перекрёсток. Знаков, запрещающих повороты через двойную линию, нет. . Уважаемая Сардана Владимировна, вам надо учиться учитывать мнение горожан и делать город более удобным , а не наоборот. А также найти человека, который умеет рисовать прерывистую линию? . #sakhalife #двойнаясплошная #разметканадорогах #якутск #мэрияякутска #сарданаавксентьева #чудомэр