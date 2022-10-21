Чудо природы: оймяконские ледяные чороны

Они являются естественными регистраторами погоды

Эти удивительные ледяные «чороны» уже знакомы якутянам. Создает их природа, а запечатлел их для нас Семен Сивцев из Оймякона, тгк Yakutsk News

Как сказал Семен Семенович — Өймөкөөн Сэмэнэ:

— Причудливые сосульки образуются в это время, когда наступает зима, — рассказал автор фотографий. — Они являются естественными регистраторами погоды. По их виду можно судить о погоде и уровне реки.

Вы заметили, что они, как шарики, а затем сужаются. Толстая шарообразная часть нарастает в самое холодное время, ночью и под утро. Узкое горлышко — днем, в теплое время.

Они похожи на шахматы, чороны, образующие гирлянды. Мы называем муус чопчу — сосульками. Подобные ледяные фигурки образуются только на быстротечных горных речках, на Индигирке, в верховьях Колымы, Яны. Это очень интересное явление», сообщает тгк Yakutsk News