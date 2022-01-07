Чудо – парк: Накануне Рождества 🎄

Новогодние каникулы в ТРК «Чудо-парк» завершились праздничной программой под названием «Накануне Рождества».

Шестого января, уже знакомая юным алданцам ведущая Искорка (режиссер ТЮЗа Ольга Зверева), подарила всем минуты радости и отличного настроения. Присутствующая на мероприятии ребятня веселилась от души.

«Было впечатление, что наши маленькие гости очень хорошо отдохнули, были полны энергии и очень активно участвовали в конкурсах и играх»,- отметила ведущая. А программа действительно была насыщенной. На этот раз все игры, включая подвижные, были с интеллектуальной составляющей или включали в себя элементы народного праздника.

Участники программы кидали валенки, заплетали плетень, искали волшебные предметы из сказок, участвовали в веселых эстафетах: «Я самая красивая», «Кто быстрее».

Конечно, не обошлось без интерактивных танцев и подарков самым активным детям.

Администратор ТРК «Чудо-парк» Лариса Кликоцкая от имени коллектива торгово-развлекательного Центра и руководства «Ассоциации АЯМ» поздравила всех посетителей с Рождеством, пожелала доброго здоровья и настоящих Рождественских чудес!