Чудо-парк и Некрасовка: Новые точки взаимодействия

«Не знаешь, что делать — иди в библиотеку», — так написала Джоан Роулинг в книге «Гарри Поттер и тайная комната».

А если библиотека закрыта на полгода на капитальный ремонт? Тогда приходите в Точки чтения!

Алданская Центральная районная библиотека им. Н. А. Некрасова организует выездные Точки чтения, где проводится следующая работа:

— социальные и литературные акции;

— ознакомление с тематическими библиографическими списками книг, подготовленными к историческим и литературным памятным датам;

— регистрация в библиотеку ЛитРес для выдачи читателям бесплатно всех книг самой большой электронной книжной площадки России;

— консультация по использованию приложения ЛитРес:Читай;

— знакомство с площадками Некрасовки в социальных сетях и сайтом библиотеки.

Первая Точка чтения была проведена в торгово-развлекательном комплексе «Чудо-Парк» 13 февраля и была приурочена ко Дню родного языка и письменности в РС(Я).

Специалисты Центральной районной библиотеки предложили алданцам принять участие в акции «Скажи на якутском!» и произнести несколько фраз на языке народа саха. Промо-акция сопровождалась выездной книжной выставкой «Язык есть исповедь народа», на которой были представлены книги о жизни и творчестве Семена Новгородова, первого якутского ученого-лингвиста — создателя якутского массового алфавита, книги по якутской лингвистике, тексты якутского героического эпоса. Всем желающим были вручены флаеры с информацией о Дне родного языка и письменности РС(Я), об особенностях якутского языка, с высказываниями знаменитых людей о важности сохранения родных языков и уважительного отношения к языкам других народов. Активное участие в акции приняли ребята Центра семейного устройства, студенты и преподаватели Алданского политехникума.

Следующая Точка чтения состоялась 20 марта в Центре молодёжных инициатив мкр. Солнечный.

Здесь была организована зона буккроссинга, где каждый желающий смог выбрать себе интересную книгу, а также получить бесплатный доступ к полной базе электронной библиотеки ЛитРес. В Точке чтения для участников праздника «Моя любимая игрушка», который проходил в Центре, был подготовлен тематический список книг и проведен книжный обзор по теме «Страна детства: развиваемся, играя».

7 апреля Точка чтения была организована в Алданском медицинском колледже, где сотрудники библиотеки провели мероприятие, посвященное Дню здоровья. Студенты познакомились с историей праздника, посмотрели презентацию «Вредные привычки» и видеоролики о вреде алкоголя, курения и наркомании. Узнали о главных факторах мотивации здорового образа жизни и о том, какие меры предпринимаются сегодня для охраны здоровья человека. Также учащимся и преподавателям была предоставлена помощь в регистрации на площадке Всероссийской акции «Тотальный диктант-2021».

Точки чтения Некрасовки набирают популярность. 24 апреля в ТРК «ЧудоПарк» алданцы спешили, чтобы успеть зарегистрироваться в электронной библиотеке Литрес и взять книги в книговороте «Буккроссинга».

Движение «Буккроссинг» – это процесс «освобождения» книг от книжных полок и отпускания их в свободный поиск своего читателя. Все книги предоставляются людям бесплатно и на неограниченный срок пользования. Библиотека подбирает для буккроссинга книги самых популярных жанров. Здесь можно найти детективы, фэнтэзи и фантастику, приключения и романтические произведения. «А разве так бывает?» — спрашивают удивлённые люди, узнав, что книги можно взять без оплаты и навсегда. Да, бывает! Вы не только можете взять книги домой, но и принести свои, подарив их другим читателям.

Благодарим социальных партнёров, предоставляющих библиотеке территорию для проведения Точек чтения и приглашаем алданцев посетить выездные мероприятия Алданской Центральной районной библиотеки им. Н. А. Некрасова. Дату их проведения можно узнать в наших аккаунтах:

Инстаграм: @nekrasovlibrary_aldan; https://www.instagram.com/nekrasovlibrary_aldan/

Одноклассники: https://ok.ru/profile/580102176745

ВК: https://vk.com/public181538579

Выражаем благодарность ООО «Ассоциация строителей АЯМ» за информационную поддержку.