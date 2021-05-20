Чудесное спасение девочки в Якутске

В ЛОРПе наградили спасителей тонущей девочки.

20 мая генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов вручил награды сотрудникам дочернего предприятия ООО «Ленатурфлот» капитану т/х «Валдай-9» Олегу Попову и юристу компании Владимиру Луковникову за спасение тонущей девочки на реке Лена.

Сергей Александрович поблагодарил мужчин и отметил, что главное в такой сложной ситуации, когда решается вопрос жизни и смерти, действовать чётко, слаженно и быстро.

«Выражаю благодарность за ваше мужество, спасение девочки, оказавшуюся в ледяной воде, зажатой льдами, желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, плодотворной работы!», – сказал С.А.Ларионов.

Сергей Ларионов вручил сотрудникам Ленатурфлота – благодарности генерального директора ПАО «ЛОРП» с денежными премиями, а капитан т/х «Валдай-9» Олег Попов награждён ещё и «Флотским крестом».

Олег Попов – флотский человек, окончил ЯРУ и ЯИВТ по специальностям «судовождение» и «организация транспортных процессов». Стаж работы на флоте – 22 года, из которых половина – на капитанском мостике и в должности капитана-наставника. С текущей навигации работает в командирской должности в Ленатурфлоте.

«Действовали очень быстро. Времени на раздумья не было. Наша задача была разломить льдины, которые преграждали путь ребенку. Моя дочь такого же возраста, я представил себе состояние ребёнка в ледяной воде, держащегося из последних сил за льдину и начал говорить с ней, просить не опускать руки… Льдины мы разломили и протащили её веревкой к берегу. Она вся дрожала от шока и холода. Данное происшествие должно послужить уроком всем родителям – не поощрять чрезмерное увлечение детей социальными сетями, селфи, лайками и прочими глупостями интернета. Хорошо, что я занимаюсь моржеванием, это очень помогло», — рассказал Олег Попов.

19 мая Министерство транспорта и дорожного хозяйства также Якутии отметило героический поступок работников «Ленатурфлота», им вручены благодарственные письма с ценными подарками.