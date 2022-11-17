17.11.2022
10:45
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Природа

Чудеса! В Якутии обнаружили не замерзший в -40 градусов ручей

Аномальное природное явление запечатлели жители Хангаласского района Якутии. Возле села Булгунняхтах бурно течет ручей, хотя за окном уже ударили 40-градусные морозы, сообщает ЯСИА.

Читатели агентства поделились видео необычного явления. «Почти как водопад», так местные жители с удивлением описывают ручей, который обнаружили между селами Тойон-Ары и Улахан Ан в местности Чочуобуна.

Как говорят сельчане, сначала они даже не поверили явлению на видео, поэтому отправились убедиться в этом воочию.

Действительно, природа вновь удивила якутян.

Источник: https://ysia.ru/videofakt-v-yakutskom-sele-obnaruzhili-nezamerzshij-v-40-gradusov-ruchej/

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