Чудеса под Новый год, или Откуда в центре Нерюнгри кролики?

Эта удивительная история произошла еще в конце октября, но мы решили приберечь ее для новогоднего номера. Ведь речь идет о символе наступающего 2023 года – кролике! В одном из городских интернет-пабликов было размещено видео, где мужчина снял двух «ушастых», спокойно бегающих по тротуару в районе городской библиотеки. Автор видео безуспешно пытался догнать необычных для городских улиц зверьков, но те ловко ускользнули от преследователя на территорию храма Казанской иконы Божией Матери. Многие подумали, что видео – фейк, но, как оказалось, кролики действительно спокойно разгуливают в самом центре нашего города, не боясь ни людей, ни собак. «Индустрия Севера» провела собственное журналистское расследование и выяснила подробности этой истории.

Так как кролики убегали в сторону храма, значит, там для них было самое безопасное место, и, скорее всего, там они и поселились, решили мы. Наши догадки подтвердились.

Мы позвонили настоятелю Казанского храма г.Нерюнгри, благочинному Нерюнгринского округа, иеромонаху Аркадию, который подтвердил, что кролики действительно бегают по территории храма, и даже выбегают за ее пределы. Договорились о встрече с ним, чтобы своими глазами увидеть ушастых героев этой статьи.

В воскресный день, 30 октября, за чашкой чая в трапезной храма отец Аркадий рассказал нам о том, что кролики — это его питомцы, которых он разводит вместе с домашними птицами – курами, индюками и утками. Отец Аркадий живет в небольшом доме на территории храма. И, как оказалось, очень любит животных. Как рассказал нам настоятель храма, обзаводиться хозяйством изначально он не планировал. Но вскоре решил завести кур, чтобы для приготовления еды в трапезной всегда были свои домашние яйца. Ежедневно работники трапезной кормят едой свяженнослужителей и сотрудников. Кроме того, в воскресную школу приходят много детей, которых работники храма угощают разными вкусностями.

«Это такая радость для детей! Оказывается, многие детишки в нашем городе никогда не видели живьем ни кур, ни уток. Они с огромным интересом приходят посмотреть на них, подкармливают», — рассказывает отец Аркадий.

Вскоре в курятнике поселили двух петухов, которые радуют по утрам своими песнями хозяина, а затем и уток. Птиц покупали в фермерских хозяйствах Чульмана и Беркакита. Узнав о маленьком домовом хозяйстве при храме, прихожане подарили отцу Аркадию гусей. Так получился настоящий птичий двор в центре Нерюнгри. Летом птицы гуляют в открытом вольере и радуют прихожан, особенно маленьких детей.

В домашнем хозяйстве священнослужителя 15 кур, 3 гуся, 6 уток и индоуток. Были индюки, но они начали обижать кур, и те перестали нести яйца, поэтому с ними пришлось расстаться.

А вот кроликов изначально было 3, одного из них отец Аркадий подарил. Все его подопечные живут вместе, в курятнике не хватало места. Летом оставшиеся два кролика случайно сбежали из клетки, и с тех пор их никто не может поймать. А сами хитрые ушастые поселились прямо под курятником, в котором их растили.

Источник: «Индустрия Севера»