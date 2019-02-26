Чтобы следить за ходом реконструкции аэропортов Якутии, установят видеонаблюдение

Напомним, реконструкция аэропортовых комплексов ФКП «Аэропорты Севера» затронет 16 объектов. С начала этого года первые работы будут проведены в четырёх аэропортах Якутии: в аэропорту «Нерюнгри» (реконструкция взлетно-посадочной полосы, аэровокзала, установка нового светосигнального оборудования и т.д.); в аэропорту «Олекминск» (реконструкция взлетно-посадочной полосы, технических объектов, установка нового светосигнального оборудования и т.д); в аэропорту «Жиганск» (реконструкция взлетно-посадочной полосы и замена светосигнального оборудования); в аэропорту «Верхневилюйск» (строительство нового аэровокзала и склада ГСМ).

Утверждены технические задания на реконструкции аэропортов «Полярный», «Маган» и «Усть-Нера».

«Мы разработали систему для автоматизации взаимодействий между подрядчиком и заказчиком, систему видеонаблюдения на реконструируемых объектах с передачей сигнала в режиме реального времени и опробовали конференцсвязь с будущими строительными площадками. Все вышеперечисленные действия позволят контролировать реконструкцию всех аэропортов одновременно», – подчеркнул генеральный директор ФКП «Аэропорты Севера» Вадим Волков.

Согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» за шесть лет по всей стране будет реконструировано более 60 аэропортов, в том числе строятся международные аэропортовые комплексы в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском. Всё это крайне важно для развития Сибири и Дальнего Востока.