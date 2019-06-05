Чтобы поездка не стала последней

Вряд ли задумываются пассажиры такси, отправляясь в дальнюю поездку, о техническом состоянии транспортного средства и наличии у водителя необходимых разрешительных документов. Желание поскорее добраться до пункта назначения преобладает над безопасностью. Между тем, по причине оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Республике Саха (Якутия) каждый год происходят трагедии, в результате которых якутяне гибнут и получают тяжелые увечья.

Совсем недавно, в конце мая 2019 года, суд вынес приговор водителю, который допустил преступную небрежность при перевозке пассажиров. Следователи установили, что 9 марта 2018 года, предварительно набрав по объявлению пассажиров, мужчина на личном автомобиле «Toyota-Hiace» отправился из Якутска в Вилюйск.

В салоне автомобиля находилось 14 человек, причем трое пассажиров занимали места на дополнительных сидениях, установка которых не была согласована в ГИБДД, что является грубейшим нарушением норм и правил безопасности.

При движении на 149 километре федеральной автомобильной дороги «Вилюй» микроавтобус столкнулся с автотранспортным средством коммунальных служб — автомашиной «6921 (ДМК 40.02)» на базе «КамАЗ». При дорожно-транспортном происшествии пассажиры, которые занимали места на дополнительно установленных сидениях, погибли на месте.

Следователи выяснили, что 16 декабря 2017 года сотрудниками ГИБДД мужчине было выписано требование о необходимости устранения в 10-тидневный срок изменений, внесенных в конструкцию автомашины. Водителю было указано на необходимость снятия багажника, ГБО, дополнительных сидений. В положенный срок он не успел устранить нарушения, в связи с чем инспекторы сняли автомобиль с учета.

После этого во время движения в черте города транспортное средство было остановлено сотрудниками ГИБДД, которые сообщили владельцу о запрете эксплуатации автомобиля.

Вечером того же дня в арендуемом гараже мужчина демонтировал с микроавтобуса багажник, дополнительные сидения и газовый баллон, после чего проследовал в управление ГИБДД и зарегистрировал транспортное средство в установленном порядке. Следующий поступок горе-водителя стал роковым – в гараже он установил все оборудование обратно.

Его привлекли к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц. Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде трех лет с отбыванием в колонии-поселении.

Регулярно погоня нерадивых перевозчиков за прибылью ставит под угрозу жизни и здоровье детей. В феврале 2018 года на 881 километре федеральной автомобильной дороги «Вилюй» из-за технической неисправности произошло возгорание автомашины «Ssangyong Istana».

В салоне автомобиля находилось 10 учеников Сунтарской школы, которые следовали из Якутска в село Сунтар после пребывания в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». Водитель сумел эвакуировать школьников. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности по статье Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Решением суда ему назначен штраф.

Сотрудники ГИБДД проводят большую работу по выявлению нарушителей, но статистика дорожно-транспортных происшествий показывает, что водители-перевозчики надеются остаться незамеченными для сотрудников правоохранительных органов и, оказывая услуги на неисправных автомашинах, зачастую полагаются на везение.

По данным республиканской ГИБДД, за 2018 год инспекторами выявлено 36 фактов оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности и имеющих признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ. По результатам проведенных проверок следователями СКР возбуждено 9 уголовных дел. В 2019 году за неполные 4 месяца в республике уже возбуждено 7 уголовных дел данной категории.

Работа в данном направлении продолжается, поэтому и перевозчики, и пассажиры должны помнить о самых необходимых требованиях безопасности, которые помогут вовремя добраться до нужного населенного пункта и не стать жертвой дорожной аварии.