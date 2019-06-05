АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
20
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.16
 73.42
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.06.2019, 14:16
Светская хроника
Эксклюзив
У Галины и Александра Павловых счастливое событие!
05.06.2019, 14:00
Якутия
Посевная на вечной мерзлоте
05.06.2019, 13:30
Якутия
На старт! В Якутии начинается Спартакиада трудовых коллективов
05.06.2019, 13:15
Происшествия
Чтобы поездка не стала последней
05.06.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Яркая и необычная выставка «В моем саду»
05.06.2019, 12:49
Красота & Здоровье
Святое наше воинство…
05.06.2019, 12:38
Экология
Всех защитников природы поздравляют с праздником
05.06.2019, 12:30
Якутия
Позитив
Заряжаемся и танцуем под открытым небом
05.06.2019, 12:27
Судебная хроника
Житель Якутии спалил 30 га леса
05.06.2019, 12:16
Общество
Праздник для детей организовали мирнинские единороссы
05.06.2019, 12:05
Культура & Образование
Суперакция в Саха театре!
05.06.2019, 11:53
Спорт
ЧМ по стрельбе из лука: новый рекорд якутской спортсменки!
05.06.2019, 11:41
Происшествия
В Якутии произошло два ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов
05.06.2019, 11:28
Общество
Управление по вопросам миграции МВД по Якутии уведомляет
05.06.2019, 11:16
Происшествия
Хроника пожаров в Якутии
05.06.2019, 11:04
Судебная хроника
Член наркомафии сядет на скамью подсудимых в Якутске
05.06.2019, 10:52
Происшествия
Попойка в Якутске закончилась преступлением
05.06.2019, 10:41
Якутия
Холодный ресайклинг применяют при ремонте трассы Лена
05.06.2019, 10:30
Происшествия
Росгвардейцы изъяли из магазина 58 единиц оружия и более 11 тысяч патронов
05.06.2019, 10:19
Экология
Сахамин Афанасьев поздравляет с Днем эколога
05.06.2019, 10:08
Экономика
Обсуждены вопросы сотрудничества «Саханефтегазсбыта» и Олекминского района
05.06.2019, 9:59
Происшествия
Детей, оставленных одних, спасли в Якутске
05.06.2019, 9:57
Судебная хроника
Резонанс
Турагент из Якутска предстанет перед судом
05.06.2019, 9:45
Экономика
Якутскэнерго получило награду
05.06.2019, 9:35
Происшествия
Житель Якутии совершил безнравственный поступок
05.06.2019, 9:34
Красота & Здоровье
Реклама
Морской отдых и обследование в Южной Корее
05.06.2019, 9:22
Спорт
Фотофакт
В столичном парке молодежь играет в …
05.06.2019, 9:11
Якутия
Кирилл Бычков проверил ход подключения Якутии на цифровое ТВ
05.06.2019, 9:00
Экология
Паводковая обстановка в Якутии
05.06.2019, 8:39
Общество
Вознесение Господне 2019 — традиции и приметы
05.06.2019, 1:51
Якутия
Эксклюзив
Газету «Таатта» поздравили даже из Индии!
05.06.2019, 1:30
Якутия
Муниципальные образования Западной Якутии представят свои проекты на инвестиционном форуме  
05.06.2019, 0:57
Финансы
Борис Листов награжден почетным знаком Ассоциации банков России
05.06.2019, 0:49
Экология
Якутская природоохранная прокуратура разъясняет
05.06.2019, 0:12
Общество
Сегодня день рождения министра, депутата, композитора, издателя и риэлтора
05.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, среда 5 июня 2019
04.06.2019, 23:41
Якутия
Ответственных лесопользователей наградили в Якутии
04.06.2019, 23:18
Сахалыы
Саха суруналыыстара ‒ Казахстаҥҥа (бэhис чааhа): Удьуор сылгы собуотугар уонна “өйдөөх” фермаҕа
04.06.2019, 22:40
Якутия
Айсен Николаев пожелал всем выпускникам Якутии…
04.06.2019, 22:39
Финансы
Россельхозбанк отправил российских сыроделов во Францию
04.06.2019, 22:37
Культура & Образование
В Якутске — победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года -2018»
04.06.2019, 19:05
Якутск
Планерка ЖКХ: В Якутске продолжаются субботники и озеленение
04.06.2019, 18:34
Культура & Образование
ART площадка приглашает детей провести летний отдых весело и интересно
04.06.2019, 18:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 5 июня
04.06.2019, 17:50
Финансы
Алмазэргиэнбанк занял 22 место в рейтинге самых медийных банков России
04.06.2019, 17:40
Экономика
Якутяне задают тон всей стране
04.06.2019, 17:30
Происшествия
В Якутске торговый представитель присвоил почти полмиллиона рублей фирмы
04.06.2019, 17:25
Общество
Фотофакт
Фотография последней постоянной жительницы поселка Тас-Тумус
04.06.2019, 17:15
Экономика
С 1 июля сыры и консервы включат в систему ветеринарной сертификации
04.06.2019, 17:00
Погода
Прогноз погоды на завтра
04.06.2019, 16:46
Происшествия
В Якутске начата проверка по факту жестокого обращения с детьми
04.06.2019, 16:37
Происшествия
В Якутии сотрудницы банка обчистили счета 23 клиентов
04.06.2019, 16:34
Экология
Якутия получила 28 единиц лесопожарной техники
04.06.2019, 16:16
Происшествия
Пенсионерка из Якутска перевела мошеннице 400 тысяч рублей
04.06.2019, 16:05
Спорт
В Якутске состоится Республиканский турнир по панкратиону
04.06.2019, 15:50
Культура & Образование
В День России в историческом парке пройдет розыгрыш лотереи
04.06.2019, 15:35
Экономика
АО «Саханефтегазсбыт» осуществит первую в этом году прокачку с нефтепровода ВСТО 
04.06.2019, 15:20
Красота & Здоровье
В Якутии выпустили БАД из северной рыбы
04.06.2019, 15:05
Культура & Образование
В Якутии пройдет первый фестиваль современной культуры «Leto Yakutia» 
04.06.2019, 14:50
Экономика
Якутскэнерго проводит акции для потребителей в Усть-Алданском улусе
04.06.2019, 14:40
Происшествия
Названы самые угоняемые марки автомобилей в Якутии
04.06.2019, 14:25
Якутск
Эксклюзив
Почему в Якутске продолжают «подставляться» мэр, председатель и депутаты Гордумы?
04.06.2019, 14:20
Спорт
В Якутске стартует IV Спартакиада трудящихся Якутии 
04.06.2019, 14:00
Якутия
Universal University + АГИКИ= Ювелирный дизайн
04.06.2019, 13:45
Общество
Позитив
В республике прошла ежегодная акция «Коробка храбрости»
04.06.2019, 13:15
Экономика
В Кобяйском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)» приступили к ремонтной кампании
04.06.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Бриллиантовый цирк Якутии развернет шатер цирка-шапито
04.06.2019, 12:52
Культура & Образование
Ульяна Винокурова: Национальный театр танца — созрел в Год театра!
04.06.2019, 12:48
Экономика
Определен владелец iPhone Х от СК «Стерх»!
04.06.2019, 12:36
Финансы
Алмазэргиэнбанк стал лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»
04.06.2019, 12:25
Культура & Образование
Афиша
«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Сахацирка!
04.06.2019, 12:13
Якутия
Анонс
В Якутии пройдет общереспубликанский день приема граждан
Происшествия
5 июня 2019, 13:15
159

Чтобы поездка не стала последней

Вряд ли задумываются пассажиры такси, отправляясь в дальнюю поездку, о техническом состоянии транспортного средства и наличии у водителя необходимых разрешительных документов.  Желание поскорее добраться до пункта назначения преобладает над безопасностью. Между тем, по причине оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Республике Саха (Якутия) каждый год происходят трагедии, в результате которых якутяне гибнут и получают тяжелые увечья.

Совсем недавно, в конце мая 2019 года, суд вынес приговор водителю, который допустил преступную небрежность при перевозке пассажиров. Следователи установили, что 9 марта 2018 года, предварительно набрав по объявлению пассажиров, мужчина на личном автомобиле «Toyota-Hiace» отправился из Якутска в Вилюйск.

В салоне автомобиля находилось 14 человек, причем трое пассажиров занимали места на дополнительных сидениях, установка которых не была согласована в ГИБДД, что является грубейшим нарушением норм и правил безопасности.

При движении на 149 километре федеральной автомобильной дороги «Вилюй» микроавтобус столкнулся с автотранспортным средством коммунальных служб — автомашиной «6921 (ДМК 40.02)» на базе «КамАЗ». При дорожно-транспортном происшествии пассажиры, которые занимали места на дополнительно установленных сидениях, погибли на месте.

Следователи выяснили, что 16 декабря 2017 года сотрудниками ГИБДД мужчине  было выписано требование о необходимости устранения в 10-тидневный срок изменений, внесенных в конструкцию автомашины. Водителю было указано на необходимость снятия багажника, ГБО, дополнительных сидений. В положенный  срок он не успел устранить нарушения, в связи с чем инспекторы сняли автомобиль с учета.

После этого во время движения в черте города транспортное средство было остановлено сотрудниками ГИБДД, которые сообщили владельцу о запрете эксплуатации автомобиля.

Вечером того же дня в арендуемом гараже мужчина демонтировал с микроавтобуса багажник, дополнительные сидения и газовый баллон, после чего проследовал в управление ГИБДД и зарегистрировал транспортное средство в установленном порядке. Следующий поступок горе-водителя стал роковым – в гараже он установил все оборудование обратно.

Его привлекли к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц. Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде трех лет с отбыванием в колонии-поселении.

Регулярно погоня нерадивых перевозчиков за прибылью ставит под угрозу жизни и здоровье детей. В феврале 2018 года  на 881 километре  федеральной автомобильной дороги «Вилюй» из-за технической неисправности   произошло возгорание автомашины  «Ssangyong Istana».

В салоне автомобиля находилось 10 учеников Сунтарской школы, которые следовали из Якутска в село Сунтар после пребывания в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». Водитель сумел эвакуировать школьников. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности по статье Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Решением суда ему назначен штраф.

Сотрудники ГИБДД проводят большую работу по выявлению  нарушителей, но статистика дорожно-транспортных происшествий показывает, что водители-перевозчики надеются остаться незамеченными для сотрудников правоохранительных органов и, оказывая услуги на неисправных автомашинах, зачастую полагаются на везение.

По данным республиканской ГИБДД, за 2018 год инспекторами  выявлено 36 фактов оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности и имеющих признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ. По результатам проведенных проверок следователями СКР возбуждено 9 уголовных дел. В 2019 году за неполные 4 месяца в республике уже возбуждено 7 уголовных дел данной категории.

Работа в данном направлении продолжается, поэтому и перевозчики, и пассажиры должны помнить о самых необходимых требованиях безопасности, которые помогут вовремя добраться до нужного населенного пункта и не стать жертвой дорожной аварии.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая с использованием материалов, предоставленных УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
31.05.2019, 12:51
Происшествия
Экстра
Ужасная трагедия в Якутии
31.05.2019, 12:49
Якутия
В Якутии будут финансировать обучение предпенсионеров
30.05.2019, 9:34
Желток
Глава Якутии: Мне жаль, что она скатилась к диктаторству
02.06.2019, 15:49
Происшествия
Instagram
Серьезное ДТП в Якутске
30.05.2019, 9:23
Экономика
Новый рудник «Гросс» полностью укомплектован горным автотранспортом
04.06.2019, 9:33
Происшествия
Чем занимались житель Якутска с приятелем в машине поздно ночью?
04.06.2019, 9:32
Экономика
Эксклюзив
Репортаж
День имени «VISCONTI»! История создания бренда и репортаж с места события
03.06.2019, 11:47
Происшествия
Дерзкое преступление в Нерюнгри
02.06.2019, 14:10
Якутия
В Якутии провели первый семейный фестиваль «JOY FEST-2019»
31.05.2019, 11:30
Происшествия
Преступление совершено в отдаленной школе Якутии
03.06.2019, 15:00
Происшествия
Резонанс
Ребенок, упавший с пятого этажа в Якутии, находится в сознании
31.05.2019, 12:43
Происшествия
«Кэшбэк» — новая уловка мошенников
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Светская хроника
05.06.2019

У Галины и Александра Павловых счастливое событие!

Красота & Здоровье
05.06.2019

Святое наше воинство…

Культура & Образование
05.06.2019

Суперакция в Саха театре!

Спорт
05.06.2019

ЧМ по стрельбе из лука: новый рекорд якутской спортсменки!

Происшествия
05.06.2019

Детей, оставленных одних, спасли в Якутске

Резонанс
Судебная хроника
05.06.2019

Турагент из Якутска предстанет перед судом

Происшествия
05.06.2019

Житель Якутии совершил безнравственный поступок

Реклама
Красота & Здоровье
05.06.2019

Морской отдых и обследование в Южной Корее