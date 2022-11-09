Чтобы словить удачу осталось меньше недели

15 ноября завершается акция «Лови удачу в личном кабинете» среди потребителей АО «Теплоэнергосервис», проживающих как в многоквартирных домах, так и в частном секторе.





Согласно правилам акции, с 15 сентября по 15 ноября 2022 года, разыгрываются 15 сертификатов на общую сумму 60 тысяч рублей. По лицевым счетам потребителей, оплативших задолженность на сумму не менее 3 000 рублей, будут выявлены победители, которых ждет вознаграждение в виде сертификатов номиналом 4 тысячи рублей.





Счастливыми обладателями сертификатов станут потребители, зарегистрированные в личном кабинете tes.yakutskenergo.ru и оплатившие задолженность на сумму в размере не менее 3 000 рублей в период с 15 сентября по 15 ноября 2022 года.

Итоги акции «Лови удачу в личном кабинете» будут опубликованы на сайте ПАО «Якутскэнерго» до 22 ноября 2022 года. За получением сертификатов победители акции могут подойти в офис АО «Теплоэнергосервис» (г. Якутск, ул. Переулок Энергетиков, 1А) с 25 ноября 2022 года до 31 января 2023 года включительно.

Спешите, осталось несколько дней до завершения акции! Используйте свой шанс – станьте участником акции «Лови удачу в личном кабинете» до 15 ноября, оплатив задолженность по ЖКУ. Удача улыбается тем — кто действует, а кто медлит — тот ее упустит!