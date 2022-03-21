Чтобы почки не поставили точку…

Позаботься о здоровье почек!

В середине марта в республике отметили Всемирный день почки. От здоровья почек, которые являются важнейшим органом человеческого тела, зависит состояние здоровья человека в целом. О роли почек, профилактике их заболеваний и обследованиях, которые рекомендуется проходить регулярно, мы поговорили с врачом-урологом ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» Прокопием Давыдовым.

— Прокопий Викторович, какие еще функции, кроме выделительной, выполняют наши почки?

— Всем известно, что наши почки являются природными фильтрами, которые с помощью нефронов удаляют вредные вещества и токсины из организма и удерживают ценные в нем. Помимо выделительной и фильтрующей функций, наши почки действуют как регуляторы, поддерживающие постоянную среду – гомеостаз внутри тела. Именно они регулируют гормональный и электролитный баланс (оптимальное количество натрия и калия), контролируют уровень воды в организме – выводят избыток, а при нехватке: обезвоживании или диарее, удерживают ее. Также они регулируют наше кровяное давление и, благодаря выработке витамина Д, влияют на плотность костей, производят вещества, которые помогают костному мозгу вырабатывать эритроциты, доставляющие кислород к отдельным тканям организма.

— С какими жалобами к Вам, чаще всего, обращаются?

— Распространенные жалобы – это ноющие боли в поясничной области, повышение температуры, микро- макрогематурия, нарушения мочеиспускания.

— Как часто и при каких жалобах нужно проходить обследование?

— При вышеназванных жалобах, конечно же, стоит сразу обратиться к врачу. Хотелось бы отметить, что почки очень «терпеливы» и долго могут «молчать», то есть заболевание может протекать бессимптомно. Поэтому есть смысл проходить медосмотры регулярно.

Особенно мужчинам старше 45 лет, я бы рекомендовал не пренебрегать обследованиями для раннего выявления необратимых изменений в организме. Для этого желательно ежегодно сдавать онкомаркер на предстательную железу. А независимо от возраста и пола, при воспалительных заболеваниях мочеполовой системы, необходимо сдавать общий анализ мочи, общий анализ крови, биохимические анализы крови, пробу Нечипоренко и проходить УЗИ почек. Я бы добавил, что уровень креатинина сыворотки – основной тест, определяющий функционирование почек. Исходя из его концентрации, по определенной формуле рассчитывается Скорость клубочковой фильтрации (СКФ). Если почки повреждены и состояние сохраняется несколько месяцев, СКФ используется для оценки тяжести хронического заболевания почек. В нашей больнице пациенты могут сдать все необходимые анализы.

— А насколько часто у пациентов, при прохождении УЗИ выявляются камни в почках?

— К сожалению, довольно часто. Камни в почках или уролитиаз — это болезнь обмена веществ, вызванная различными эндогенными и (или) экзогенными причинами, проявляющаяся образованием камней в почках и других органах мочевыделительной системы. Заболевание нередко носит наследственный характер.

Основными симптомами уролитиаза являются боль, гематурия, дизурия и отхождение конкрементов и кристаллов мочевых солей. Если камень достаточно больших размеров находится в лоханке почки и не нарушает отток мочи, то болевого симптома может и не быть. При прохождении камня по мочеточнику наиболее частым проявлением служит приступ почечной колики, вызванной окклюзией просвета мочеточника конкрементом и нарушением пассажа мочи по верхним мочевым путям. Боль локализуется в поясничной области, острая, приступообразная может иррадиировать в яичко у мужчин или половые губы у женщин, сопровождаться тошнотой, рвотой. При локализации конкремента в нижней трети мочеточника пациент отмечает частые позывы на мочеиспускание.

— Кроме операции и назначения лекарств, чем еще можно помочь таким больным?

— При мочекаменной болезни, необходимо соблюдение диетотерапии, выбор которой зависит от состава обнаруженных и удаленных камней. К примеру, при мочекаменной болезни с кальций-оксалатными камнями, необходимо сократить употребление крепкого чая, кофе, молока, шоколада, творога, сыра, цитрусовых, бобовых, орехов, клубники, черной смородины, салата, шпината и щавеля.

При мочекаменной болезни с уратными камнями, следует ограничить прием белковой пищи, алкоголя, кофе, шоколада, острых и жирных блюд, исключить мясную пищу и субпродукты (ливерные колбасы, паштеты) в вечернее время.

А при фосфорно-кальциевых камнях, исключают молоко, острые блюда, пряности, щелочные минеральные воды, ограничивают употребление брынзы, сыра, творога, зеленых овощей, ягод, тыквы, бобов и картофеля. Рекомендуется сметана, кефир, красная смородина, брусника, квашеная капуста, растительные жиры, мучные изделия, сало, груши, зеленые яблоки, виноград и мясные продукты.

Важно отметить, что камнеобразование при мочекаменной болезни, в немалой степени зависит от pH мочи (в норме – 5,8-6,2). Прием тех или иных видов пищи изменяет концентрацию ионов водорода в моче, что позволяет самостоятельно регулировать pH мочи. Растительная и молочная пища подщелачивает мочу, а продукты животного происхождения подкисляют.

— Можно ли предотвратить заболевание почек? И что для этого следует предпринять?

— Избегать переохлаждения, это особенно актуально для нашего региона, своевременно выявлять и устранять очаги воспаления – кариес зубов, тонзиллиты, инфекции, передающиеся половым путем, отказаться от вредных привычек – курения, алкоголя, а также бесконтрольного приема обезболивающих или иных лекарственных препаратов, которые могут навредить здоровью почек. Кроме того, рекомендуется сбалансированное питание и физическая активность. Эти несложные рекомендации, если их соблюдать, могут существенно помочь предотвратить серьезные проблемы со здоровьем почек!



