Чтобы не было привноса

Последние лабораторные исследования реки Ирелях показали, что в воде нет токсичных для организма человека веществ. Об этом заявила главный эколог АК «АЛРОСА» Полина АНИСИМОВА.

Также она пояснила, что сам природный состав воды в Иреляхе имеет свои особенности. К примеру, она насыщена железом. Аналогичные показатели встречаются и в других реках Якутии. Поэтому устойчивое превышение допустимых концентраций здесь фиксировалось всегда.

Вообще мониторинг водных объектов в зоне производственной деятельности АК «АЛРОСА» был и остается под пристальным вниманием Экологического центра компании. Как он сегодня работает? Об этом наше сегодняшнее интервью.

Пять лабораторий для маневра

– Полина Сергеевна, вызванные пандемией коронавируса ограничения как-то повлияли на вашу работу?

– Нет. Мы этого просто не можем допустить. Мониторинг экологического состояния не прекращается и идет строго по графику.

Наличие сразу пяти аккредитованных лабораторий позволяет нам маневрировать и в случае приостановки работы одной мы подключаем другую. Как это было недавно, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции был остановлен весь рудник «Интернациональный» и в том числе временно приостановлена работа находящейся там промышленно-санитарной лаборатории.

Химическая константа

– В отобранных пробах воды есть какое-то превышение уровня предельно допустимых концентраций вредных веществ?

– Мы констатируем превышающие предельно допустимые концентрации (ПДК) для рыбохозяйственных водоемов по содержанию железа, точечно идет превышение алюминия, марганца. Но при этом такие высокотоксичные химические вещества, как кобальт, никель, свинец и ртуть, всегда находятся ниже пределов допустимой концентрации либо даже вне пределов обнаружения.

Что касается солей, хлоридов и сульфатов, то показатели этих вредных веществ также ниже ПДК. При этом надо отметить, что содержание химических веществ в воде, особенно когда мы говорим о природных водоемах, не имеет постоянной константы. Оно всегда меняется и в пространстве, и во времени. Фоновый уровень загрязняющих веществ в реке обусловлен поступлением растворенных веществ из почв и растений с талыми и дождевыми водами.

Вредных веществ нет!

– Каким участкам водоемов вы уделяете особое внимание?

– Конечно, тем участкам акватории и береговой линии, где ведется основное промышленное производство, которое так или иначе воздействует на природу.

При этом, когда мы проводим лабораторные исследования, всегда начинаем с фоновых концентраций, потому что разница между фоном и участком воздействия является так называемой мерой привноса потенциального негативного воздействия на окружающую среду.

Сейчас фоновые концентрации по отдельным компонентам устойчиво превышают рыбохозяйственные нормы. Но самое главное, опасных для организма человека вредных веществ не обнаружено на всем протяжении реки.

Где источник привноса?

– Откуда идет основной привнос вредных веществ в реку Ирелях?

– Мы считаем, что вредные вещества природного происхождения попадают в Ирелях с ручья Таборный, а точнее с бывшего водохранилища, дамбу которого снесло обильными осадками осенью 2018 года.

В Таборном осталась неперекачиваемая масса — донные отложения, которые накоплены за десятилетия существования бывшего водохранилища. Поэтому, когда идут дожди и поднимается уровень, эта грязь начинает потихонечку смываться в реку. Она, в свою очередь и является источником загрязнения природных вод железом, медью, хромом, марганцем. Отложения сформированы естественным образом за счёт осаждения природных частиц. Данное явление носит природный характер и не связано с иными причинами.

Тем не менее, на территории действующих драг и вдоль берегов встречаются приспособления для ловли рыбы, а старые обработанные котлованы покрылись густой растительностью. Это — живое свидетельство того, что вода безопасна для окружающей среды.

– Чем это можно объяснить?

– В отличие от золотодобытчиков, мы не используем кислотных сред, которые выщелачивают золото, либо агрессивных химических материалов и реагентов. По сути, у нас используется природная алмазосодержащая порода и механические способы ее добычи и обработки.

Комплексный подход

– Ваша работа контролируется государственными органами?

– Конечно. Результаты лабораторных исследований ежеквартально направляются в Министерство экологии республики и в федеральное Агентство водных ресурсов. Также мы публикуем всю информацию о мониторинге водной среды на сайте АЛРОСА. Так что у нас все прозрачно.

Вообще мониторинг воды, будь то сточной, подземной, поверхностной, природной, очень обширен. Наш Экологический центр посредством тех лабораторий, которые есть в компании, проводит полный количественно-химический анализ природной воды.

Но еще есть микробиологические, паразитологические, гельминтологические, бактериологические исследования. Они проводятся для воды, которая идет на хозяйственно-питьевые нужды. Главной задачей компании же является исследование на соответствие рыбохозяйственным характеристикам, а это позволяет определить только количественно-химический анализ.